3. Fußball-Liga: Dynamo auf neuen Wegen: Psycho-Tricks für Derby-Stärke

Dresden - Verraten wollte Thomas Stamm nicht viel. Allerdings: Vor dem Spiel von Dynamo Dresden beim FC Hansa Rostock am Samstag (14.00 Uhr/MDR, NDR, MagentaSport) nahm der Coach der Sachsen mit einiger Genugtuung wahr, dass ein Psycho-Trick in der Wintervorbereitung offenbar Wirkung zeigt. Speziell für Spiele mit Derby-Charakter hatte man etwas probiert. Mit dem Ergebnis, dass Dynamo keines der brisanten Spiele gegen Erzgebirge Aue und Energie Cottbus verlor. Und das soll, so Stamm, möglichst auch beim dritten und letzten Ost-Duell in dieser Spielzeit am Samstag so bleiben.