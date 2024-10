Auch in der zweiten Hälfte waren die Dresdner oftmals zu langsam und kamen nicht oft in die Räume, um gefährliche Situationen zu kreieren. Erst in der 79. Minute gelang Meißner der Ausgleich. Nach einer Flanke von Philip Heise traf Meißne per Kopf. Danach war Dynamo wie ausgewechselt und ging merklich auf den Sieg. Wieder gab Heise eine Vorlage in den Strafraum, die diesmal Batista-Meyer (90.+2) fand und die Hausherren spät jubeln ließ.