In einer intensiven ersten Hälfte hatte auf Mannheimer Seite vor allem Boyd die besten Chancen. Schon in der zweiten Minute legte er den Ball nur Millimeter am linken Pfosten vorbei. Die Gäste aus Aue hatten zwar häufiger den Ball, brachten offensiv ohne ihren Torjäger Marcel Bär, der wegen eines grippalen Infekts ausfiel, nicht viel zustande. In der 32. Minute fand Martin Kobylanski seinen Mitspieler Boyd mit einer hohen Flanke im Strafraum, der mit dem Kopf perfekt zum 1:0 für die Mannheimer traf.