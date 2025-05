Während Dresden die Niederlage in Mannheim durch das Tor von Kennedy Okpala in der 62. Minute nicht mehr weh tat, erlitten die Rostocker einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. Erik Engelhardt (8.), Torjäger Timmy Thiele (19.) und Lucas Copade (49.) brachten Cottbus zurück auf Platz drei. Hansa verkürzte durch Alexander Rossipal (55.), hat aber am kommenden Samstag die schlechteste Ausgangsposition.