Seiffert ist gebürtiger Bremer, spielte im Nachwuchs in Jeddeloh und beim FC St. Pauli. 2020 wechselte er zu Viktoria Berlin, stieg mit dem Team in die 3. Liga auf. Im Sommer 2023 folgte er Wechsel nach Ingolstadt. In der vergangenen Saison lief es allerdings nicht rund, Seiffert kam nur auf 269 Punktspielminuten. "Gerade deshalb bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen", sagte der Abwehrspieler.