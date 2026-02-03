"Ich hatte mit Jens schon direkt nach dem Havelse-Spiel am Freitagabend gesprochen und ihm angekündigt, dass ich keine Argumente mehr für seine Weiterbeschäftigung habe. Das hat er völlig verstanden", erzählte Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat bei der Dabrowski-Vorstellung. Auf der Rückfahrt nach der 1:3-Niederlage habe er viele Telefonate geführt, auch mit Dabrowski. "Er war mein einziger Kandidat, wir haben fünf Jahre gemeinsam gearbeitet", betonte der Sport-Geschäftsführer. Er wisse, wie der 47-Jährige arbeitet, wie er junge und ältere Spieler zusammenführe. Das sei in der jetzigen Situation sehr wichtig.