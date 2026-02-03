Aue - Ein ausgewiesener Fußball-Arbeiter soll den FC Erzgebirge Aue vor dem Sturz in die Bedeutungslosigkeit retten. Christoph Dabrowski geht nach einem Jahr Pause mit viel Energie den durchaus ambitionierten Trainer-Posten beim abstiegsgefährdeten Fußball-Drittligisten an. Zwar trennt nur ein Punkt die Veilchen von einem Nichtabstiegsplatz, die totale Verunsicherung innerhalb der Mannschaft und die sichtbare Negativität in der Körpersprache machen die Aufgabe des Nachfolgers von Jens Härtel aber nicht einfach.