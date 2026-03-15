3. Fußball-Liga: Cottbuser Blackout - Aue im freien Fall - Rostock brilliert

Wollitz ärgerten vor allem zwei Sachen: die Chancenverwertung vornehmlich in Halbzeit eins und die Defensive bei den Gegentoren. "Wir haben die Restverteidigung in der Halbzeit angesprochen. Das 0:1 war ein Standardtor, da haben wir uns selten dämlich angestellt." Das 0:2 "war im Spielaufbau ein Ballverlust 19 Meter vor unserem Tor, den wir nicht nachverteidigt haben, das war zu billig. Das 1:3 war wieder ein Standardtor. Die Servicespieler von Aachen waren einfach besser als unsere", schimpfte der Coach. Wollitz sagte: "Wir sagen nicht, dass wir die Besten sind, aber wir haben eine Außenseiterchance. Und deshalb darf das Spiel uns keinen Knacks geben, sondern es heißt Mund abputzen und nächste Woche die richtige Antwort geben."