3. Fußball-Liga: Cottbus vor Matchball - Rostock hofft - Aue wartet

"Der Sportvorstand hat sich mit Martin schon zweimal zusammengesetzt. Wir können uns eine Rolle von Martin Männel im Verein absolut weiter vorstellen. Wie er die Rolle, die wir ihm zudenken, annimmt, muss noch genau abgestimmt werden. Aber es ist ohne Frage so: Wenn man zwei junge Talente auf der Bank sitzen hat, die absolute Qualität haben, dann muss man auch irgendwann mal den jungen Leuten die Chance geben", erklärte Präsident Thomas Schlesinger.