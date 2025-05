3. Fußball-Liga Cottbus und Rostock liefern nicht - Dresden verpasst Titel

Aue will Saison mit Pokalsieg retten

Diese Saison darf man beim FC Erzgebirge Aue auch nach dem 1:1 zum Abschluss beim TSV 1860 München nicht einfach zu den Akten legen. Nur Tabellenplatz 13, lange Zeit in Abstiegsgefahr, aber auch undurchsichtige Entscheidungen in Sachen Personal sind nicht das, was man sich im Lößnitztal vorgenommen hatte. Da war sogar von Aufstieg in die 2. Bundesliga die Rede. Und es sah auch lange gut aus. Noch am 15. Spieltag hatte man auf den Tabellenführer nur vier Zähler Rückstand.

Zu diesem Zeitpunkt sah man eine "bedenkliche Entwicklung in den vergangenen Monaten", wie es Sportchef Matthias Heidrich ausdrückte - mit der Folge, dass man sich nach dem 16. Spieltag von Trainer Pavel Dotchev trennte. Nach der Winterpause übernahm mit viel Vorschusslorbeeren Jens Härtel ein Team, das völlig verunsichert nur noch Zehnter war. Doch Wunder konnte auch er nicht verbringen angesichts eines Kaders, dem "Transfermarkt.de" den viertniedrigsten Wert der Liga bescheinigte.

"Wenn man die nackten Zahlen sieht, kann man nicht zufrieden sein. Wir hatten aber auch ein paar Nackenschläge zu verkraften", sagte Härtel und spielte damit auf das immense Verletzungs- und Krankheitspech an, welches die Erzgebirger erlebten und das in der entscheidenden Saisonphase dafür sorgte, dass man praktisch ohne Angriff auskommen musste. Die Mannschaft habe aber Charakter gezeigt, betonte Härtel. Mit Blick auf das sächsische Pokalfinale am Samstag beim 1. FC Lok Leipzig sagte der Trainer: "Wir wollen uns mit dem Pokalsieg verabschieden und damit aus einer durchwachsenen Saison noch eine gute machen."