3. Fußball-Liga: Cottbus und Dresden nur Remis - Aue und Rostock verlieren

Die Erzgebirger vermissten vor allem die Torgefahr von Marcel Bär, der erkrankt fehlte. Ohne ihren Torjäger erzeugten die Veilchen so gut wie gar keine Torgefahr. Dotchev sprach von einer "Momentaufnahme", an der man nicht verzweifeln dürfe: "Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt alles hinschmeißen und den Fußball neu entdecken sollten." Neues Feuer innerhalb des Teams wird aber doch nötig sein, denn am kommenden Dienstag gastiert Energie Cottbus im Erzgebirgsstadion. "Das ist das einzig Gute bei dem 0:3: Dass es am Dienstag direkt weitergeht", sagte Barilla, "jetzt haben wir dreimal eine drüber gekriegt. Und jetzt müssen wir zusehen, dass es wieder in eine andere Richtung geht."