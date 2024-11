3. Fußball-Liga: Cottbus und Dresden im Glück - Hansa berappelt sich

Und auch gegen Saarbrücken schmorte er bis zur 84. Minute auf der Bank, ehe er in der Nachspielzeit bei einem Standard auch wegen seiner Größe von 1,95 Meter nacch vorn beordert wurde und goldrichtig stand. "Bei einem Standard schmeißt du dich irgendwie rein und versuchst den Ball über die Linie zu drücken. Das muss man dann auch erstmal machen, auch wenn es nur zwei, drei Meter sind", sagte der Torschütze im MDR. Er verhinderte damit die fünfte Pleite in Serie gegen Saarbrücken. "Klar freut es mich, aber aus mannschaftlicher Sicht können und dürfen wir damit nicht zufrieden sein", sagte Kubatta. Am nächsten Wochenende geht es für den Tabellendritten zum nächsten Spitzenspiel zum Zweiten nach Sandhausen. Und der SVS führt die Heimtabelle der 3. Liga an...