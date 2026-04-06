3. Fußball-Liga Cottbus siegt, Hansa verliert - Aue nur noch "peinlich"

Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann, die zuvor fünf Spiele nicht verloren hatte, machte vor den Gegentreffern der Kölner eigene Fehler. Dem 0:1 ging ein Patzer im Aufbau voraus, beim 0:2 fehlte die Zuordnung im eigenen Strafraum. Erst spät wachten die Gastgeber auf und kamen unter anderem durch Adrien Lebeau (68.) zu guten Möglichkeiten. Die Treffer von Hummer und Voglsammer kamen zu spät, um der Partie noch eine Wende zu geben. "Das Spiel darfst du niemals verlieren. Bei beiden Toren führen wir die Zweikämpfe, gewinnen sie aber nicht. Wir sind schon dran, müssen dann aber auch zupacken. Es ist superärgerlich, dass uns das nicht gelungen ist", sagte Trainer Brinkmann. Nun steht am Mittwoch das Spitzenspiel in Verl an: "Der Druck ist jetzt halt höher. Wir müssen schon fast in Verl gewinnen", sagte er.