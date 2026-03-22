3. Fußball-Liga: Cottbus schwächelt, Rostock ist dran, Aue im freien Fall

Cottbus fand gegen die abstiegsbedrohten Ulmer in keiner Phase des Spiels zu seiner Linie, die Aachen-Klatsche hatte sichtlich Spuren hinterlassen. "Man muss sich mehr Torchancen erspielen, um ein Spiel zu Hause zu gewinnen. Man kann es schludrig nennen", fasste es Wollitz zusammen und legte den Finger in die Wunde: "Wenn man seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt, wird man hektisch. Wenn man hektisch wird, macht man Fehler. Auch wenn die Tabellensituation so ist, wie sie ist, das ist ja kein Fallobst, das sind gute Spieler. Vor allem wenn sie nicht permanent unter Druck gesetzt und bearbeitet werden in dieser Situation. Das haben wir nicht geschafft.", sagte "Pele" bei MagentaSport.