3. Fußball-Liga: Cottbus schießt sich nach vorn und Aue tiefer in den Keller

Klare Energie-Vorteile von Energie in Halbzeit eins

Auf den guten Auer Beginn mit einem Traumtor von Bär reagierte Energie im Stile einer Spitzenmannschaft. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Tor von Martin Männel, der bei einem Kopfball von Manu machtlos war. Danach lag die Cottbuser Führung mehrfach in der Luft. Die Gastgeber fanden im Spiel nach vorn bis zur 40. Minute eher nicht mehr statt, verloren den Ball zumeist schon im Spielaufbau und gerieten deshalb massiv unter Druck. Erst nach einem Eckball hatte Jamilu Collins (39.) die zweite Veilchen-Chance im Spiel. Im Gegenzug vergab Axel Borgmann nach einem Konter etwas kläglich.