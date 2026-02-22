3. Fußball-Liga: Cottbus schießt sich nach vorn und Aue tiefer in den Keller

Aue - Energie Cottbus ist zurück an der Tabellenspitze und hat damit den FC Erzgebirge Aue noch tiefer in den Abstiegsschlamassel geschossen. Beim 2:1 (1:1)-Erfolg im Erzgebirge erwies sich das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz als das cleverere. Marcel Bär hatte die Gastgeber bereits nach fünf Minuten in Führung gebracht, King Manu (12.) egalisierte für die Lausitzer. Axel Borgmann markierte in der 87. Minute vor knapp 12.000 Zuschauern den Cottbuser Siegtreffer. Aue bleibt damit weiter unterm Strich und hat nun vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.