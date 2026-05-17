3. Fußball-Liga: Cottbus erfüllt Mission - Hansa enttäuscht - Aue mit Ansage

Trainer Daniel Brinkmann wollte sich nicht zu lange der Wehmut hingeben. "Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn es wieder losgeht. Wir haben was zu erledigen, da gilt es dran zu arbeiten. Ich werde ab morgen nach vorne gucken. Wir wollen mehr richtig machen als in diesem Jahr. Dieses Jahr haben wir sieben Punkte mehr als im letzten Jahr geholt. Wenn wir nochmal fünf, sechs Punkte draufpacken, dann sind wir endlich da. Aber das ist ein langer Weg und ein hartes Stück Arbeit."