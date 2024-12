3. Fußball-Liga: Cottbus eiskalt gegen Rostock- Auch Dynamo und Aue siegen

Rostock dominiert, aber Cottbus trifft

Energie Cottbus macht Ernst in Sachen Tabellenführung in der Winterpause. Das 3:1 gegen den FC Hansa Rostock jedenfalls bescherte ihnen die Rückkehr an die Spitze, die Dynamo Dresden zwei Nächte innehatte. Vor allem das Wie machte deutlich, dass in der Lausitz mittlerweile etwas Großes gewachsen ist. Es war ein Wahnsinnsspiel, in dem du auch Glück brauchst", sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz bei "MagentaSport"