Der gebürtige Bonner war am Montag als Nachfolger von Argirios Giannikis präsentiert worden, von dem sich die "Löwen" getrennt hatten. Der TSV hat von den jüngsten sieben Pflichtspielen fünf verloren und nur eines gewonnen. Nach dem 0:4 am Wochenende in Saarbrücken haben die Münchner nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang in der 3. Liga.