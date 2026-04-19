3. Fußball-Liga: Cigerci rettet Energie - Hansa strauchelt - Aue hofft noch

"Wegen solchen Spielen kommt man ins Stadion", schwärmte Cigerci bei MagentaSport. Nicht nur seine Tore waren das Eintrittsgeld wert. Das Spitzenspiel der 3. Liga trug seine Bezeichnung von der ersten bis zur letzten Minute völlig zurecht. "Ohne das Publikum kann man so was nicht abliefern. Aber natürlich muss der eigene Wille da sein. Wir haben immer an uns geglaubt, auch nach dem Rückstand", betonte der Mann des Spiels, der aber auch weiterhin viel Arbeit sieht. Besonders die zwei Gegentore durch Standards wurmten Cigerci. "Da müssen wir etwas tun. Davon bekommen wir in der jüngeren Vergangenheit einfach zu viele", sagte die Offensivkraft.