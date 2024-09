3. Fußball-Liga Brisante Lage beim FC Ingolstadt: "Es tut extrem weh"

Geisenhimmel in Benshausen Wieder Einkehr an den Wochenenden

Zurück zu den Wurzeln ist die Devise des Geisenhimmelsvereins in Benshausen, der am 5. Juli das Zepter an der Hütte übernommen hat. Nun soll die Wandereinkehr an den Wochenenden wieder im Vordergrund stehen.