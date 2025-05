Glöckner kündigte an, dass er zum Abschied keine Geschenke in Form von Spielminuten an die scheidenden Spieler verteilen werde. "Die beste Mannschaft soll das Spiel nach Hause fahren", sagte der 48-Jährige. "Wir werden das Ganze seriös angehen und nicht an irgendwelche Feierlichkeiten denken." Am Samstag wird der Traditionsclub 165 Jahre alt.