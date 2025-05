Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat einen Nationalspieler in seinen Reihen. Jonah Fabisch erhielt vom Fußballverband Zimbabwes eine Einladung zu einem Lehrgang inklusive Länderspielen nach Marokko. In Vorbereitung auf den Afrika-Cup spielt das Team am 6. Juni gegen Burkina Faso sowie am 10. Juni gegen Niger. Der 23-jährige gebürtige Kenianer besitzt die Staatsbürgerschaft Zimbabwes.