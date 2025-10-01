3. Fußball-Liga: Auer Fans nach Spiel in Aachen brutal attackiert

Aachen - Fans von Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue sind nach dem 1:0-Sieg bei Alemannia Aachen von vermummten Personen brutal angegriffen worden. "Zum Glück gab es keine größeren Personenschäden, aber Schnittwunden. Zwei Fahrzeuge haben wohl Totalschaden", sagte Pressesprecher Lars Töffling, "wir sind noch dabei, mit den Opfern Kontakt aufzunehmen, ob sie gut nach Hause gekommen sind." Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Bereits vor knapp zwei Wochen waren Erzgebirge Aue-Anhänger nach dem Spiel bei Energie Cottbus überfallen worden.