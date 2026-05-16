3. Fußball-Liga: Aue verabschiedet sich mit einem Sieg aus Liga drei

Schweinfurt - Der FC Erzgebirge Aue hat sein letztes Spiel der Drittliga-Saison gewonnen. Beim Mitabsteiger 1. FC Schweinfurt siegten die Erzgebirger mit 4:2 (2:1) und sorgten damit dafür, dass die Gastgeber mit nur 21 Punkten als schlechtester Absteiger in die Drittliga-Geschichte eingehen. Die Gastgeber waren durch Sebastian Müller (27.) in Führung gegangen. Marcel Bär (35.) mit einem Handelfmeter und Erik Weinhauer (45.+2) drehten noch vor der Pause die Partie. Schweinfurt schaffte durch einen Foulelfmeter von Johannes Geis (63.) den 2:2-Ausgleich, doch erneut Bär (68.) und Jannic Ehlers (70.) mit einem Doppelschlag brachten Aue wieder auf die Siegerstraße.