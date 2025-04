Aue enttäuscht im Saarland

Jens Härtel musste eine personelle Veränderung vornehmen. Für den gesperrten Borys Taschtschy spielte Mika Clausen. Kurz vor Anpfiff musste Linus Rosenlöcher passen und wurde durch Anthony Barylla ersetzt. Von Beginn an wurden die Gäste in die Defensive gedrängt. Saarbrücken machte sofort Druck. Noch konnte Aue, das selbst keine Akzente in der Offensive setzte, die Einschläge verhindern.