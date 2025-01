Keine Neuzugänge geplant

Ob Aue in der Winterpause, wo sich das Team an der türkischen Riviera für den Rückrundenstart am 17. Januar (19.00 Uhr/MagentaSport) bei Hannover 96 II vorbereitet, noch auf dem Transfermarkt tätig werden muss, verneinte Härtel. "Der Kader hat 29 Punkte geholt, im Moment gibt es da von meiner Seite nichts, dass ich sage, wir brauchen unbedingt Neuzugänge", meinte der Trainer, der bei seiner letzten Station in Braunschweig nach nur elf Spielen wieder gehen musste.