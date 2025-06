3. Fußball-Liga: Aue startet mit Doppelschicht in neue Saison

Auch die Leih-Rückkehrer Louis Lord und Finn Hetzsch waren beim FU?BALL-Drittligisten mit am Start. Zudem nahmen die Eigengewächse Paul Seidel und Lukas Schimkus am Training der Profis teil. Beschnuppern konnten sich die Neuen schon am Wochenende, als das Team per Rad nach Eibenstock fuhr und nach einem Teamabend am Sonntag zurückfuhr.