Aue - Erzgebirge Aue hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Erfolg geschafft. Nach zuletzt zwei Niederlagen gelang gegen Borussia Dortmund II ein 2:1 (1:1), dadurch klettern die Sachsen in der Tabelle auf Rang zwölf. Borys Tashchy brachte Aue vor 10.495 Zuschauern in der 17. Minute in Führung, ehe Paul-Philiipp Besong (29.) den Ausgleich markierte. Mika Clausen (54.) traf dann zum 2:1.