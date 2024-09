In der zweiten Hälfte fehlte es den Gästen aus Wiesbaden nach wie vor an einer zündenden Idee. Alle brenzligen Situationen, von denen es in Hälfte zwei nicht viele gab, fanden im Wiesbadener Strafraum statt. Erst in der 77. Minute hatte Nikolas Agrafiotis den Ausgleich auf dem Fuß, schoss allerdings einen halben Meter links am Tor vorbei. Kurz vor Schluss gelang es Moritz Flotho (90.), den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach einer Ecke von Ivan-Leon Franjic köpfte Flotho über Martin Männel hinweg zum 2:1. Die Aufholjagd begann allerdings zu spät.