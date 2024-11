Dotchev selbst wurden die Gründe auch nicht exakt mitgeteilt. "Anscheinend haben sie ihre Gründe, und das ist okay. Ich muss das akzeptieren. Wenn sie so eine Entscheidung treffen, müssen sie wissen, warum sie diese Entscheidung so getroffen haben. Ich kann mir persönlich keinen Vorwurf machen. Von daher kann ich nur raten", sagte der Bulgare.