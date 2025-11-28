3. Fußball-Liga: Aue bleibt auf Abstiegsplatz - 1:3 bei Wehen-Wiesbaden

Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den Ausgleich und belohnten sich sieben Minuten nach Wiederanpfiff. Janitzek traf in der 53. Minute per Kopf nach einer Ecke. Günther-Schmidt hatte in der kampfbetonten Partie die zweite Führung auf dem Fuß, setzte den Ball aber freistehend neben das Tor (65.). Besser machte es zehn Minuten später der in der 73. Minute eingewechselte Bogicevic sowie der ebenfalls eingewechselte Agrafiotis, die die siebte Auer Niederlage besiegelten.