3. Fußball-Liga: Aue bleibt auf Abstiegsplatz - 1:3 bei Wehen-Wiesbaden

Wiesbaden - Der FC Erzgebirge Aue bleibt auf den Abstiegsplätzen der dritten Fußball-Liga. Am 16. Spieltag kassierte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel nach zuvor vier Ligaspielen ohne Niederlagen eine 1:3 (1:0)-Niederlage beim SV Wehen-Wiesbaden. Vor 12.000 Zuschauern in der Brita-Arena hatte Julian Günther-Schmidt die Gäste in der 17. Minute in Führung gebracht. Justin Janitzek (53.), der kurz zuvor eingewechselte Donny Bogicevic (75.) sowie Nikolas Agrafiotis (90.+5) drehten das Spiel und gestalteten die Heimpremiere von Wiesbadens neuem Trainer Daniel Scherning siegreich.