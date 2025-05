3. Fußball-Liga: Aue blamiert sich gegen Sandhausen

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat sich mit einer Blamage im letzten Heimspiel der 3. Fußball-Liga von seinen Anhängern verabschiedet. Am vorletzten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Sandhausen mit 2:3 (0:1). Vor rund 8.000 Zuschauern im Erzgebirgsstadion konnten Borys Tashchy (62.) und Marvin Stefaniak per Elfmeter (84.) lediglich zweimal ausgleichen. Besar Halimi (11.) und Luca-Milan Zander (75.) hatten die Gäste jeweils in Führung gebracht, Dominic Baumann setzte in der ersten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt.