3. Fußball-Liga: Aue-Abstieg besiegelt - Hansa patzt - Cottbuser Rekordsieg

Totenstille: Aue steigt nach 23 Jahren Profi-Fußball ab

Nach Abpfiff herrschte kurz Totenstille im Erzgebirgsstadion. Der Kumpelverein aus Aue ist nach 23 Jahren Profi-Fußball abgestiegen. Auch gegen den SV Wehen Wiesbaden gelang der erste Drittliga-Sieg 2026 nicht. Das 2:2 besiegelte den Abstieg. Und das ausgerechnet im Jahr des 80. Vereinsjubiläums. "Ich bin Realist und wusste, worauf ich mich einlasse. Trotzdem haben die Jungs Gas gegeben. Das macht Hoffnung für die Zukunft", sagte Interimstrainer Chwitscha Schubitidse bei MagentaSport und meinte zu seiner Zukunft: "Ich gehe davon, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen alles zur Zukunft geklärt ist. Das ist mein Herzensverein! Wenn ich helfen kann, helfe ich gern!".