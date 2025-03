München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat auch in seinem zweiten Duell mit einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga die Nerven bewahrt. Die leidenschaftlichen "Löwen" bezwangen eine Woche nach dem 3:1 gegen Hannover 96 II nach so einigem Zittern Borussia Dortmund II mit 1:0 (1:0). Sie boten mit dem dritten Heimsieg endlich auch mal wieder ihren Fans das ersehnte Erfolgserlebnis.