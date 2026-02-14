Hannover (dpa/lby) - Nach fünf sieglosen Spielen hat sich der TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga mit dem höchsten Saisonerfolg zurückgemeldet. Das Team von Trainer Markus Kauczinski feierte beim TSV Havelse einen 5:0 (1:0)-Sieg. Nach dem Tor von Sigurd Haugen (29. Minute) in der ersten Halbzeit legten die "Löwen" im zweiten Durchgang nach: Patrick Hobsch (53.), Clemens Lippmann (60.), Justin Steinkötter (83.) und Philipp Maier (88.) erzielten vor 1.912 Zuschauern die weiteren Tore zum höchsten Saisonsieg.
3. Fußball-Liga 5:0 gegen Havelse: 1860 München feiert höchsten Saisonsieg
dpa 14.02.2026 - 19:42 Uhr