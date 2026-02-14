"Es war ein Kampfspiel, das war auf dem Boden nicht anders zu erwarten. Über den Kampf sind wir irgendwann auch ins Spiel gekommen", sagte Kauczinski. Auch ohne die gelb-gesperrten Offensivkräfte Florian Niederlechner und Kevin Volland bemühten sich die Gäste von Beginn an um schwungvolle Angriffe. Doch erst nach einer knappen halben Stunde gelang Haugen der erste Treffer.