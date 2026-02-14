 
3. Fußball-Liga 5:0 gegen Havelse: 1860 München feiert höchsten Saisonsieg

Fünf Spiele gelingt dem TSV 1860 München kein Sieg in der 3. Fußball-Liga. Diese Negativserie beenden die «Löwen» eindrucksvoll.

War einer der Torschützen: Patrick Hobsch. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

Hannover (dpa/lby) - Nach fünf sieglosen Spielen hat sich der TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga mit dem höchsten Saisonerfolg zurückgemeldet. Das Team von Trainer Markus Kauczinski feierte beim TSV Havelse einen 5:0 (1:0)-Sieg. Nach dem Tor von Sigurd Haugen (29. Minute) in der ersten Halbzeit legten die "Löwen" im zweiten Durchgang nach: Patrick Hobsch (53.), Clemens Lippmann (60.), Justin Steinkötter (83.) und Philipp Maier (88.) erzielten vor 1.912 Zuschauern die weiteren Tore zum höchsten Saisonsieg.

"Es war ein Kampfspiel, das war auf dem Boden nicht anders zu erwarten. Über den Kampf sind wir irgendwann auch ins Spiel gekommen", sagte Kauczinski. Auch ohne die gelb-gesperrten Offensivkräfte Florian Niederlechner und Kevin Volland bemühten sich die Gäste von Beginn an um schwungvolle Angriffe. Doch erst nach einer knappen halben Stunde gelang Haugen der erste Treffer. 

Beim Tabellenvorletzten aus Niedersachsen schwanden mit zunehmender Spielzeit Kraft und Konzentration. Die "Löwen" hingegen blieben ihrer Linie treu und belohnten sich dafür mit weiteren vier Toren.