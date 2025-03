Dresden - Dynamo Dresden hat in der dritten Fußball-Liga wieder die Tabellenführung übernommen. Der Herbstmeister gewann am 26. Spieltag gegen den SC Verl mit 3:0 (1:0) und profitierte zugleich von der 1:2-Heimniederlage des bisherigen Spitzenreiters Energie Cottbus gegen den VfL Osnabrück. Vor 27.030 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion hatte Christoph Daferner die Hausherren in der achten Minute in Führung gebracht, Niklas Hauptmann (57.) und Dominik Kother (72.) nachgelegt.