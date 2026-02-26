3. Fußball-Liga 1860 weiter auf Klettertour? Kauczinski fordert Leidenschaft

Entwarnung bei Jacobsen

Nach zwei Spielen ohne Gegentor ist die Not eines Wechsels aber nicht gegeben. "Ich hoffe, dass wir weiter stabil stehen", sagte Kauczinski. Entwarnung gab der 56-Jährige bei Defensivspieler Thore Jacobsen: "Er war gegen Rostock auf die Hüfte gefallen. So weit ist wieder alles in Ordnung, es sollte überstanden sein", sagte der Trainer. Mittelfeldspieler Maximilian Wolfram ist nach einer Magen-Darm-Erkrankung wieder zurück.