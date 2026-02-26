3. Fußball-Liga 1860 weiter auf Klettertour? Kauczinski fordert Leidenschaft

München - Kapitän Jesper Verlaat ist bei Fußball-Drittligist TSV 1860 München zurück, muss sich aber beim Comeback wohl noch gedulden. "Ich bin froh, dass ich jemand wie Jesper mit seiner Präsenz im Kader habe", sagte Trainer Markus Kauczinski vor dem Auswärtsspiel am Freitag (19.00 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim II. "Es ist etwas anderes, wenn ich einen gestandenen Spieler mit seinem Körper einwechseln kann." Verlaat war wegen einer Muskelverletzung und Wadenproblemen seit September ausgefallen.