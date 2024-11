Vor einer Woche hatten die "Löwen" völlig überraschend mit 3:0 in Sandhausen gewonnen. Damit haben sie 13 Punkte in der Fremde, aber nur vier daheim geholt. "Unterm Strich haben wir aber erst 17 Punkte. Es gibt also keinen Grund, sich auszuruhen", verkündete Giannikis. Seine Mannschaft sei immer noch "in einem Prozess des Lernens, die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden."