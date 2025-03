München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München setzt in der 3. Fußball-Liga nach zwei Erfolgen in Serie auf viel Schwung im Abstiegskampf. "Von der psychologischen Seite geht nichts über Siege. Wir haben jetzt zweimal hintereinander gezeigt, dass es funktioniert. Das müssen wir uns einprägen, ehrlich auf dem Platz arbeiten und keine Abkürzung nehmen", sagte Trainer Patrick Glöckner vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (19.00 Uhr/Magenta Sport) beim SV Wehen Wiesbaden.