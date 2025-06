3. Fußball-Liga: 1860 München verpflichtet weiteren Stürmer

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat seinen vierten Neuzugang unter Vertrag genommen. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, kommt in Justin Steinkötter von Südwest-Regionalligist TSV Steinbach ein weiterer Stürmer zu den "Löwen". In der vergangenen Saison erzielte er in 33 Spielen 20 Tore und bereitete sechs weitere vor. Der 25-Jährige, der auch schon für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga aktiv war, wird für die Münchner mit der Rückennummer neun auflaufen.