Maier war am Samstag beim 1:2 der Ulmer im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern noch zum Einsatz gekommen. Der 30-Jährige kam in dieser Saison in 16 Zweitliga-Partien zum Einsatz. Maier spielte seit 2021 für Ulm und schaffte mit dem Club den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Liga.