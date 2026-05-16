Verl (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat sich in der 3. Fußball-Liga mit einer Niederlage aus der Saison verabschiedet. Das Team von Trainer Markus Kauczinski verlor am letzten Spieltag beim SC Verl mit 0:3 (0:1). Die Führung der Gastgeber erzielte Berkan Taz in der 36. Minute per Handelfmeter. In der zweiten Halbzeit sorgte Oualid Mhamdi (60.) mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Julian Stark (78.) erzielte den Treffer zum Endstand. Damit beenden die "Löwen" die Saison als Tabellenachter und damit zwei Plätze hinter Verl.
3. Fußball-Liga 1860 München verliert zum Saisonabschluss in Verl
dpa 16.05.2026 - 15:31 Uhr