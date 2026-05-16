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  4. 1860 München verliert zum Saisonabschluss in Verl

3. Fußball-Liga 1860 München verliert zum Saisonabschluss in Verl

Kein Happy End für den TSV 1860 München. Zum Saisonabschluss der 3. Fußball-Liga kassieren die «Löwen» eine Niederlage.

3. Fußball-Liga: 1860 München verliert zum Saisonabschluss in Verl
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Da halfen alle Fingerzeige von Trainer Kauczinski nicht: 1860 hat wieder verloren. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Verl (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat sich in der 3. Fußball-Liga mit einer Niederlage aus der Saison verabschiedet. Das Team von Trainer Markus Kauczinski verlor am letzten Spieltag beim SC Verl mit 0:3 (0:1). Die Führung der Gastgeber erzielte Berkan Taz in der 36. Minute per Handelfmeter. In der zweiten Halbzeit sorgte Oualid Mhamdi (60.) mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Julian Stark (78.) erzielte den Treffer zum Endstand. Damit beenden die "Löwen" die Saison als Tabellenachter und damit zwei Plätze hinter Verl.

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Die Partie begann etwas verspätet, weil ein Tornetz geflickt werden musste. Die ersten Chancen des Spiels hatten die Münchner. Sigurd Haugen scheiterte aber nach gut einer halben Stunde gleich zweimal hintereinander an Verls Schlussmann Fabian Pekruhl. Kurz darauf schlug Verl zu: Torjäger Taz schoss Münchens Lasse Faßmann an die Hand und verwandelte im Anschluss den Elfmeter. Im zweiten Durchgang einer weitgehend ereignisarmen Partie nahm dann Mhamdi einen feinen Pass von Joshua Eze auf und vollendete gekonnt zum 2:0, ehe Stark auf Vorlage von Taz noch zum 3:0 traf.