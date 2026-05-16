3. Fußball-Liga: 1860 München verliert zum Saisonabschluss in Verl

Die Partie begann etwas verspätet, weil ein Tornetz geflickt werden musste. Die ersten Chancen des Spiels hatten die Münchner. Sigurd Haugen scheiterte aber nach gut einer halben Stunde gleich zweimal hintereinander an Verls Schlussmann Fabian Pekruhl. Kurz darauf schlug Verl zu: Torjäger Taz schoss Münchens Lasse Faßmann an die Hand und verwandelte im Anschluss den Elfmeter. Im zweiten Durchgang einer weitgehend ereignisarmen Partie nahm dann Mhamdi einen feinen Pass von Joshua Eze auf und vollendete gekonnt zum 2:0, ehe Stark auf Vorlage von Taz noch zum 3:0 traf.