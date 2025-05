Der gebürtige Münchner Dulic ist seit 2014 beim TSV 1860 und durchlief die Jugendmannschaften. Sein Debüt bei den Profis feierte er am 8. Dezember 2024 beim Auswärtssieg in Essen (3:0), als er eingewechselt wurde. "In der Rückrunde konnte er seine Qualitäten zeigen und sich in der Mannschaft als Stammspieler beweisen", sagte Geschäftsführer Christian Werner.