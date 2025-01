Die "Löwen" wollten zwar von Beginn an Dampf machen, doch stattdessen übernahmen die Stuttgarter die Kontrolle. Die Münchner mit ihrem neuen Coach Glöckner hatten Glück, dass sie nach einem Lattentreffer von Dominik Nothnagel (30.) nicht schon zur Halbzeit zurücklagen. Auch nach der Pause waren die Stuttgarter am Drücker, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Glöckner, erst seit Montag als Nachfolger von Argirios Giannikis im Amt, konnte so immerhin einen Zähler mitnehmen.