3. Fußball-Liga 1860 München kann Heimvorteil gegen Aachen nicht nutzen

Der TSV 1860 München will gegen die Alemannia gewinnen. Doch daraus wird nichts. Am Ende reicht es nur zu einem Remis.

3. Fußball-Liga: 1860 München kann Heimvorteil gegen Aachen nicht nutzen
Markus Kauczinski muss weiter auf den ersten Sieg von 1860 im Jahr 2026 warten. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat in der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Heimerfolg verpasst. Das Team von Trainer Markus Kauczinski musste sich im eigenen Stadion gegen Alemannia Aachen mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Mit dem dritten Unentschieden im neuen Jahr konnten die Löwen nicht wie erhofft eine Serie starten, um den Rückstand nach ganz oben etwas zu verkleinern. 1860 rutschte vor den Auswärtsspielen beim VfB Stuttgart II und dem TSV Havelse auf Tabellenrang acht und liegt sechs Punkte hinter Relegationsrang drei. 

Die Gäste gingen durch Lars Gindorf (18. Minute/Foulelfmeter) in Führung, ehe Philipp Maier (22.) nur wenig später ausglich. Sein Teamkollege Thore Jakobsen (54./Foulelfmeter) brachte die Hausherren in Front. Doch Mika Schroers sorgte in der 61. Minute für das am Ende gerechte Remis. 

Zwei Elfmeter und ein Kunstschuss 

Nach einem Foul von Maier verwandelte Gindorf den Strafstoß für Aachen sicher. Aber Maier machte seinen Fehler umgehend wieder gut. Nach einer Ecke von Kevin Volland schloss er im Strafraum mit einem Volleyschuss ab. Vom Aachener Gianluca Gaudino abgefälscht, landete der Ball im Tor der Alemannia.

In der zweiten Hälfte versprang nach einem Rückpass Gäste-Torwart 
Fotios Pseftis der Ball. Patrick Hobsch reagierte schnell und wurde an der Strafraumlinie von Pseftis gefoult. Den Elfmeter versenkte 1860-Kapitän Jacobsen ohne Probleme. Schroers sorgte dann nach einem Einwurf mit einem sehenswerten Fernschuss aus 25 Metern in den linken Winkel für das 2:2.

Nach seiner Gesichtsverletzung saß der beste Torschütze Sigurd Haugen (7 Saisontreffer) zunächst auf der Bank. Kauczinski brachte den 28-Jährigen in der 72. Minute. Aber der Norweger konnte in der hitzigen Endphase das Spiel nicht mehr zugunsten der Münchner drehen.