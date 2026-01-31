3. Fußball-Liga: 1860 München kann Heimvorteil gegen Aachen nicht nutzen

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat in der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Heimerfolg verpasst. Das Team von Trainer Markus Kauczinski musste sich im eigenen Stadion gegen Alemannia Aachen mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Mit dem dritten Unentschieden im neuen Jahr konnten die Löwen nicht wie erhofft eine Serie starten, um den Rückstand nach ganz oben etwas zu verkleinern. 1860 rutschte vor den Auswärtsspielen beim VfB Stuttgart II und dem TSV Havelse auf Tabellenrang acht und liegt sechs Punkte hinter Relegationsrang drei.