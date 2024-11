München (dpa/lby) - So sehen wahre "Löwen" aus. Der TSV 1860 München hat in der 3. Fußball-Liga eine starke Reaktion gezeigt, die vor allem Trainer Argirios Giannikis glücklich macht. Nach dem 1:5 bei Energie Cottbus und insgesamt vier sieglosen Spielen am Stück gewann der Traditionsverein ausgerechnet beim Aufstiegsaspiranten SV Sandhausen völlig verdient mit 3:0 (2:0).