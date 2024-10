3. Fußball-Liga: 1860 München geht in Cottbus mit 1:5 unter

"Es sind zu einfache Gegentore"

Die Münchner konnte sich dagegen nur beim 1:2 von Morris Schröter nach einer Konfusion im Cottbuser Strafraum belohnen (27.). Es war das vierte sieglose Spiel am Stück für die Mannschaft von Argirios Giannikis. Dem 1860-Trainer will es nicht gelingen, Konstanz in die Leistungen zu bringen. In der Tabelle fallen die "Löwen" zurück. "Es darf nicht passieren, dass wir so viele Torchancen zulassen. Es sind zu einfache Gegentore", sagte Giannikis.