München - Der TSV 1860 München will in der 3. Fußball-Liga gegen den direkten Konkurrenten VfL Osnabrück einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die seit vier Spielen ungeschlagenen "Löwen" können mit einem Sieg gegen den Tabellen-16. ihr Polster auf sieben Punkte ausbauen.