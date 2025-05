Trainer dankt und hadert

"Die Stimmung war die ganze Saison überragend. Ich war noch in der Westkurve. Das war Wahnsinn, wie sie das Ganze zelebrieren", sagte Glöckner mit Dank an die Fans. Hiller sprach am Samstag nicht in die TV-Mikros. "Ich habe mehr als mein halbes Leben beim TSV 1860 München verbracht", hatte Hiller zuvor erklärt. "In den vergangenen 17 Jahren habe ich nahezu alle Höhen und Tiefen eines Sportlers durchlebt, aber auch Freunde fürs Leben gefunden."