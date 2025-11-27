München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München sieht sich nach dem Heimsieg über den 1. FC Saarbrücken gestärkt für weitere Erfolge in der 3. Liga. Vor dem Auswärtsspiel beim SSV Ulm am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport und BR) sagte Trainer Markus Kauczinski: "Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft Schritte nach vorne macht." Nach einem katastrophalen 0:4 in Regensburg hatten die "Löwen" zuletzt ein 2:0 über Saarbrücken gefeiert. "Wir haben gezeigt, dass das Spiel in Regensburg ein Ausrutscher war", fand der Coach.