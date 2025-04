3. Fußball-Liga 1860-Coach setzt auf Hobsch: Cottbus mit "gehörigem Respekt"

Der Coach führte aus, dass die Rückkehr von Hobsch das Spiel der Sechziger verändere und gefährlicher mache. "In der Box ist Hobschi einer der Besten der Liga." Der 30-jährige Angreifer werde im Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr/BR/RBB/MagentaSport) im ausverkauften Grünwalder Stadion in der Startelf stehen, verriet Glöckner einen Tag vor der Partie.